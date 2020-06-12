استمرار التحركات وقطع الطرق لليوم الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2020 - 17:32

استمرار التحركات وقطع الطرق لليوم الثاني

منذ 2 ساعة 12 June، 2020
5ee37464504fa_
خبر وصورة - لبنان

استمرت لليوم الثاني التحركات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على غلاء الاسعار وسعر صرف الدولار وانعدام القدرة الشرائية لا سيما بعد الارتفاع السريع للدولار في الايام الماضية، كما نفذ اضراب للقطاع التجاري في عدد من المناطق.

في البقاع قطع عدد من الطرق مثل تعلبايا – سعدنايل – كسارة – مفرق الانطونية – غزة -مفرق الاكرامية – مجدل عنجر وغيرها. وفي الشمال قطعت طرق ساحة النور – المحمرة  – البداوي –  مفرق الحصنية – العبدة وغيرها.
كما قطع اوتوستراد الجية واوتوستراد صيدا صور محلة عدلون وتقاطع ايليا صيدا. وعمل الجيش على فتح العديد من الطرقات.

5ee3279dc455c_

المصدر: موقع المنار + التحكم المروري

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة