استمرار التحركات وقطع الطرق لليوم الثاني

استمرت لليوم الثاني التحركات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على غلاء الاسعار وسعر صرف الدولار وانعدام القدرة الشرائية لا سيما بعد الارتفاع السريع للدولار في الايام الماضية، كما نفذ اضراب للقطاع التجاري في عدد من المناطق.

في البقاع قطع عدد من الطرق مثل تعلبايا – سعدنايل – كسارة – مفرق الانطونية – غزة -مفرق الاكرامية – مجدل عنجر وغيرها. وفي الشمال قطعت طرق ساحة النور – المحمرة – البداوي – مفرق الحصنية – العبدة وغيرها.

كما قطع اوتوستراد الجية واوتوستراد صيدا صور محلة عدلون وتقاطع ايليا صيدا. وعمل الجيش على فتح العديد من الطرقات.

المصدر: موقع المنار + التحكم المروري