هل يسبب ارتداء أقنعة الوجه الطبية لفترات طويلة نقصاً في الأكسجين؟ الصحة العالمية تجيب

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، باتت أقنعة الوجه لا تفارق غالبية الأشخاص أينما ذهبوا، متبعين الإجراءات الاحترازية اللازمة التي توصي بها حكومات الدول المختلفة ووزارات الصحة.

ولكن، يشعر بعضنا بضيق التنفس أحياناً بسبب وضع الكمامات لفترات طويلة، ولكن هل يمكن أن تؤثر سلباً على صحتنا، كنقص الأكسجين.

في تغريدة نشرها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أوضح أن الارتداء المطول للكمامات الطبية، كما ينبغي، لا يتسبب في التسمم بثاني أكسد الكربون ولا يؤدي إلى نقص الأكسجين.

وأضاف: “احرص أثناء ارتدائك للكمامة الطبية أن تكون مثبتة بشكل سليم، وأن تكون محكمة بما يكفي للسماح بالتنفس بشكل طبيعي، ولا تُعد استخدام كمامة مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وعليك استبدالها فور تبللها”.

كيف ترتدي قناع لوجه وتتخلص منه؟

-اغسل يديك بالماء والصابون قبل ارتداء قناع الوجه

-غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع

-تجنب لمس قناع الوجه أثناء استعماله

-استبدل القناع بآخر جديد عند تعرضه للبلل

احرص على نزع القناع من الخلف، بحيث لا تلمس مقدمته، وتخلص منه فوراً برميه في حاوية مغلقة، واغسل يديك بالصابون والماء أو طهر يديك بمادة تحتوي على الكحول بشكل أساسي.

المصدر: سي ان ان