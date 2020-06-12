البحرين تعلن ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″ إلى أكثر من 17 ألفًا من بينهم 36 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 12 2020 - 13:58

البحرين تعلن ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″ إلى أكثر من 17 ألفًا من بينهم 36 وفاة

منذ 34 mins 12 June، 2020
عُمان تحصي 689 إصابة جديدة بكورونا والبحرين تسجل 469
البحرين - عربي وإقليمي

رصدت وزارة الصحة البحرينية الجمعة، 600 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19″، وحالتي وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17269، والوفيات إلى 36 حالة. وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنها أجرت 8916 فحصاً جديداً للتقصي عن المصابين بـ “كوفيد 19″، أظهرت تسجيل347 حالة لعمالة وافدة، و249 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج. وبلغ إجمالي الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 137 حالة، منها 10 حالات تحت العناية المركزة؛ في حين أن 5320 حالة وضعها مستقر.

كما أعلنت الوزارة البحرينية عن شفاء 414 حالة إضافية من المرض المتسبب به الفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903. وتحتل البحرين المركز السابع عربيا والـ 47 عالميا في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة