البحرين تعلن ارتفاع الإصابات بـ”كوفيد-19″ إلى أكثر من 17 ألفًا من بينهم 36 وفاة

رصدت وزارة الصحة البحرينية الجمعة، 600 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19″، وحالتي وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17269، والوفيات إلى 36 حالة. وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنها أجرت 8916 فحصاً جديداً للتقصي عن المصابين بـ “كوفيد 19″، أظهرت تسجيل347 حالة لعمالة وافدة، و249 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج. وبلغ إجمالي الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 137 حالة، منها 10 حالات تحت العناية المركزة؛ في حين أن 5320 حالة وضعها مستقر.

كما أعلنت الوزارة البحرينية عن شفاء 414 حالة إضافية من المرض المتسبب به الفيروس؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903. وتحتل البحرين المركز السابع عربيا والـ 47 عالميا في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك