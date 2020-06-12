عودة أكثر من 30 لاجئا إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة، بعودة أكثر من 30 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة”. وفي هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية بهذا الشأن ، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على فيسبوك: ” عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 35 لاجئا (بينهم 10 نساء و18 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، في حين لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي”.

وأضاف المركز بأنه عاد نازحا واحد خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامته الدائمة داخل البلاد. وبحسب المركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 35 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك