حصيلة الإصابات بـ”كوفيد-19″ في السودان تتخطى 6700 حالة من بينهم 413 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 6730، بزيادة 148 حالة جديدة، لافتة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت أيضًا إلى 413 بعد رصد 12 وفاة جديدة. وقالت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان الجمعة “تسجيل 148 إصابة جديدة بوباء (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 6730”. وأضافت “تسجيل 12 وفاة جديدة (بكوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 413 حالة”.

وأضاف البيان، أن “إجمالي المتعافين 2278 بعد شفاء 76 حالة جديدة”. هذا وأكد وزير الدولة للخارجية السودانية، عمر قمر الدين، منذ أيام، أن دول الاتحاد الأوروبي ، ستقدم دعما للسودان لمواجهة كورونا. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى السودان، إلى أن” الاتحاد بصدد تسيير جسر جوي، لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها، لمكافحة جائحة كورونا”. وأعلن عدد من ولايات السودان تمديد فترة حظر التجوال داخل مدنها أبرزها : ولاية النيل الأبيض والولاية الشمالية.

المصدر: سبوتنيك