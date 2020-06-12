روسيا تعلن عن 8987 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و 183 حالة وفاة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8987 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1714 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 511423 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 511423”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1714، 730 بضواحيها، وسجلت مقاطعة سفيردلوفسك 320 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 8220 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 269370 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 183 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 6715 شخصا.

المصدر: سبوتنيك