قوى الامن: توقيف 4 مروجي مخدرات في جسر الباشا

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن مروجين من الجنسيتين المصرية والهندية، ينشطون في محلة جسر الباشا – الحازمية.

نتيجة للمتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، توصلت المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة الى تحديد مكان تواجدهم، وتوقيفهم، وهم كل من:



– ب. ك. (مواليد عام 1988، هندي)



– ا. ع. (مواليد عام 1987، مصري)



– م. م. (مواليد عام 1992، مصري)



– ك. ع. (مواليد عام 1977، مصري)

وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات عبارة عن:

– /9/ أكياس تحتوي على مادة السالفيا.

– حقيبة بداخلها /157/ غ من حشيشة الكيف.

– /142/ حبة ترامادول.

– كمية من حبوب الكبتاغون.

إضافة الى ضبط سكين، وقبضة حديدية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن اللبنانيين والمصريين، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام