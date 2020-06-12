بوتين يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد “يوم روسيا” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2020 - 10:08

بوتين يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد “يوم روسيا”

منذ 10 mins 12 June، 2020
بوتين
أخبار دولية - روسيا

تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء، بمناسبة العيد الوطني “يوم روسيا”.

وأفادت وكالة “تاس” بأن كلا من الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الفيتنامي، نغوين فو تشونغ، ورئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، توجهوا ببرقيات تهاني إلى الرئيس الروسي، بمناسبة “يوم روسيا”.

وأشاد زعيم كوريا الشمالية بما “حققه الشعب الروسي من نجاح كبير في النضال من أجل بناء روسيا قوية ومزدهرة، بعد أن تغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات”.

كما أكد زعماء هذه الدول على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بلدانهم بروسيا.

ويعود تاريخ العيد الوطني “يوم روسيا” إلى 12 يونيو عام 1990، وهو عيد للاحتفال بسيادة روسيا الاتحادية، وتُقام في هذا اليوم الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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