طريقة “فعالة” لحماية نفسك من رسائل واتسآب “المفخخة” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2020 - 10:08

طريقة “فعالة” لحماية نفسك من رسائل واتسآب “المفخخة”

منذ 12 mins 12 June، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أفادت تقارير جديدة أن بعض مستخدمي واتسآب يقعون ضحايا احتيال يستغل علاقات الناس وثقتهم بالمطورين.

ويرسل المحتالون رسالة بسيطة من صديق تعرفه. ويدعي الصديق أنه غير قادر على تسجيل الدخول ويحتاج إلى استخدام رقم هاتفك للحصول على رمز تحقق.

وبمجرد أن تقدم الرمز باستخدام هاتفك سيسيطر المحتالون على حسابك وقائمة اتصالاتك التي ستستخدم للمضايقات بنفس الطريقة، بحسب ما نقله موقع “كوماندو”.

والآن يقوم الهاكرز بإرسال رسائل إلى المستخدمين يزعم أنها من مطوري “واتسآب”، لذا عليك أن تكون يقظا دائما لمن يرسل لك الرسائل.

ولكي يحصل الهاكرز على ما يريدونه عليك أن تجيب على الرسالة وتقع في الفخ، لهذا عليك الاتصال بالصديق والتأكد إن كان هو الذي أرسل الرسالة أم لا، بالإضافة إلى ذلك عليك الانتباه أن شركة واتسآب لن تبعث أبدا رسالة تطالب فيها معلومات عن تسجيل دخولك الشخصي.

في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق “واتسآب”، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث “غوغل”.

المصدر: سبوتنيك

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