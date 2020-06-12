منها الأكل الصحي…طرق للتغلب على القلق أثناء الليل

يعاني الكثير من الأشخاص من الذعر والأفكار السيئة، التي تؤدي للشعور بالقلق أثناء الليل، وخاصة الآن مع انتشار فيروس كورونا.

أسباب القلق ليلا

القضية الرئيسية هي النوم، حيث يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى القلق بينما يمكن أن يؤدي القلق أيضًا إلى ضعف جودة النوم “الأرق”.

هناك بعض الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب علامات القلق مثل أمراض القلب وفرط نشاط الغدة الدرقية والسكري والألم المزمن ومتلازمة القولون العصبي وغيرها.

ووفقا لموقع “بينك فيلا”، فإنه من المهم جدا علاج القلق الليلي ومعالجة مشاكل نومك للحصول على حياة صحية.

يوم مليء بالنشاط

إذا كنت متعبًا عقليًا (بعد العمل) وبدنيًا (من خلال القيام بالأنشطة والتمارين) فلن يكون لديك خيار سوى النوم ليلًا. بعد الإرهاق، ستحصل على نوم مريح أخيرًا.

اتبع جدول النوم

إذا واصلت تغيير وقت نومك، ستكون مستيقظًا وستظل الأفكار باقية. لذا، تناول الطعام في الوقت المحدد والقيام بالأعمال الليلية في الوقت المحدد. لذلك، يمكنك النوم وفقًا للجدول الزمني والحفاظ على تنظيم إيقاعك اليومي.

الأكل الصحي

اعترف الكثيرون أنهم في فترة الحظر هذه، يتناولون طعامًا أكثر من المعتاد وأن معظم الأطعمة غير صحية.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون في المساء وتناول عشاءا خفيفا غنيا بالخضروات وغيرها من الأطعمة سهلة الهضم. تجنب أيضًا المنشطات مثل الكحول والسجائر والكافيين أثناء المساء.

تمارين التنفس والتأمل

التأمل هو ممارسة اليقظة الذهنية وحتى جلسة واحدة من التأمل يمكن أن تكون مفيدة في الحد من القلق. يمكن أن تتغلب تمارين التنفس والتنفس العميق على القلق لأنها تبطئ معدل ضربات القلب ويحسن ضغط الدم.

غرفة مريحة

احرص على عدم استخدام أي جهاز أوهاتف محمول قبل النوم وتأكد أيضا من أن غرفتك ووسائدك وفراشك مريح.

مساعدة نفسية

النوم ضروري جدًا لصحة الجسم وإذا كنت تعاني من القلق الليلي بانتظام، فعليك طلب المساعدة من طبيب نفسي. هناك العديد من العلاجات النفسية التي يمكن أن تساعدك، مثل العلاج المعرفي السلوكي،.

المصدر: سبوتنيك