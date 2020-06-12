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June 12 2020 - 02:42

الأمم المتحدة: قلقون إزاء تقارير عن اكتشاف 8 مقابر جماعية في ترهونة الليبية

منذ 20 mins 12 June، 2020
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الامم المتحدة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في البلاد، داعية طرابلس إلى إجراء تحقيق في ارتكاب حالات قتل خارج القانون.

وجاء في بيان أصدرته البعثة أنها تتابع “بقلق شديد التقارير المروعة جدا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة”.

وتابع البيان أنه يتعين على السلطات الليبية، وفقا للقانون الدولي، “إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون”.

كما عبرت البعثة عن ترجيبها بقرار وزير العدل الليبي بتشكيل لجنة تحقيق، داعية أعضاء هذه اللجنة إلى “المباشرة في العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة الجثامين إلى ذويهم. وتجدد البعثة استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر”.

المصدر: وكالات

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