أوكرانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد روسيا، متهما اياها بـ “عرقلة” تنفيذ ما اتفق عليها زعماء “رباعية نورماندي” العام الماضي.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، الخميس، أن الوزير لفت انتباه الأوروبيين خلال لقائه مع وزراء خارجية الدول الممثلة في حزب الشعب الأوروبي إلى ما وصفه بـ “عدم رغبة الجانب الروسي في ضمان تنفيذ اتفاقات قمة باريس لقادة “رباعية نورماندي” (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)”.

كما اتهم الوزير الأوكراني روسيا بوضع عوائق أمام وصول ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية إلى المناطق خارج سيطرة السلطات الأوكرانية في دونباس بشرق أوكرانيا.

واعتبر الوزير أنه ينبغي من أجل تغيير الوضع بشرق أوكرانيا “زادة الضغط الدولي السياسي والعسكري والاقتصادي” على موسكو.

وأكد كوليبا أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في “نضالها في سبيل السلام والقيم الديمقراطية وخيارها السيادي الأوروبي”.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الأوروبي الذي يمتلك 197 مقعدا في البرلمان الأوروبي، يضم ممثلين عن 16 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و6 دول أوروبية أخرى.

يذكر أن القمة الأخيرة لـ “رباعية نورماندي” حول التسوية الأوكرانية، التي عقدت في ديسمبر الماضي في باريس، اتفقت على الالتزام بوقف إطلاق النار في دونباس وسحب القوات من بعض النقاط وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وقوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لها.

المصدر: وكالات