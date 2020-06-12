أصحاب السوبرماركت في بعلبك اتخذوا القرار بالإقفال غدا احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

عقد أصحاب التعاونيات الغذائية و”السوبرماركت” العاملة في بعلبك قرارا بالإقفال غدا احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتحدث باسمهم جهاد زعيتر مؤكدا أن “قرار الإقفال بسبب الخسائر التي يتحملها أصحاب السوبرماركت والتعاونيات ومحلات بيع الجملة منذ حوالي أربعة أشهر”، وقال: “وعدتنا الحكومة بدعم المواد الغذائية، وانتظرنا انخفاض سعر صرف الدولار إلى 3200 ليرة، ولكننا فوجئنا اليوم بأن سعر صرف الدولار لامس حدود الستة آلاف ليرة، في حين كان تسعيرنا للمواد المباعة على سعر 4500 ليرة، مما زاد من خسائرنا التي لم يعد لنا طاقة على تحملها، ونرجو من المواطنين أن يتفهموا بأن قرار الإقفال هو ليس من أجل احتكار المواد التموينية والامتناع عن بيعها، بل لكي نصل إلى حل من شأنه الحد من ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي انخفاض الأسعار كما وعدنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام