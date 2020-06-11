زياد أسود لسعد الحريري: كلامك محض نزعة طائفية موتورة رافضة لكل دستور

قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود “‏عادة يكون موقع نائب رئيس الحكومة الى جانب رئيسها وفي مركز رئاسة الحكومة وليس بالشكل وعلى الورق”.

وتابع أسود الخميس “بالتالي الامتعاض الحريري من تواجد نائب رئيس الحكومة في السراي، هو محض نزعة طائفية موتورة رافضة لكل دستور و لكل نظام داخلي لمجلس الوزراء. من هتك بالطائف سينهيه غدا بيده وقريبا جدا”.

كان رئيس كتلة “المستقبل” النيابية سعد الدين الحريري قد قال في وقت سابق الخميس “هناك نائبة رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمر، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا فسنضع أحدا في قصر بعبدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام