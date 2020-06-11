“لوفتهانزا” تلغي 22 ألف وظيفة في العالم

أعلنت شركة الطيران الأوروبية الأولى “لوفتهانزا”، اليوم الخميس، عزمها إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم، تمثل 16 بالمئة من مجموع موظفيها.

وستخفض “لوفتهانزا” المتأثرة بأزمة وباء كورونا، التي ضربت قطاع الطيران كاملا في العالم، عدد العاملين على متن طائراتها، في وقت يستأنف فيه بشكل بطيء جداً النقل الجوي عالمياً.

وقالت الشركة الألمانية: “سيكون لدينا عدد أقل بـ22 ألف وظيفة بدوام كامل في مجموعة لوفتهانزا، نصفها في ألمانيا، وأوضحت أنها تسعى إلى أن تتجنب “قدر الإمكان” عمليات تسريح بدون تعويضات، بفضل تدابير “بطالة جزئية” واتفاقات يجري التفاوض عليها مع النقابات.

وبهذا العدد من التسريحات، تكون الشركة قد رفعت توقعات أعلنت عنها سابقا، فقد قدر مدير المجموعة، كارستن سفور، مطلع يونيو بعشرة آلاف فقط عدد الوظائف التي سيجري إلغاؤها.

وتوظف المجموعة، التي تملك أيضا شركات الخطوط الجوية السويسرية الدولية والخطوط النمساوية والخطوط الجوية البلجيكية وشركة يورووينغز المنخفضة التكلفة، 135 ألف شخص حول العالم.

كذلك، أعلنت شركات عديدة أيضا في هذا القطاع عن إلغاء وظائف، منها الخطوط الكندية (نحو 19 ألف وظيفة)، والخطوط الجوية البريطانية “بريتيش ايرويز” (12 ألف وظيفة، أي 30% من إجمالي الموظفين) والأمريكية “دلتا” (10 آلاف وظيفة)، فيما أشهرت شركات طيران أخرى إفلاسها.

المصدر: روسيا اليوم