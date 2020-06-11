منظمة الصحة: جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون بؤراً لكورونا في أفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، من “زيادة مطردة” في بمرض كوفيد-19 في الدول الافريقية، إلى أن يتم التوصل إلى لقاح. واعتبرت أن جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون تمثل بؤراً للمرض في القارة. مشددة على ضرورة فرض إجراءات قوية تتعلق بالصحة العامة في هذه البلدان.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف ”إلى أن نتوصل إلى لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حاليا في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي”.

وأوضحت مويتي أن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 % من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

المصدر: رويترز