دياب: آن الأوان لايجاد حل لملف النفايات

قال رئيس مجلس الوزراء في لبنان حسان دياب إن “ملف النفايات هو من أصعب المشكلات التي تواجه الحكومة وهو يشكل أزمة وطنية”، وتابع “نأمل إيجاد الحلول التي يمكن تطبيقها على المدى المتوسط والمدى الطويل، خصوصا أن الوقت بدأ يداهمنا، باعتبار أن هذا الملف يؤثر على جميع اللبنانيين وعلى الكثير من القطاعات”.

وأضاف دياب “آن الأوان لإيجاد الحلول التي تطمئن الناس من خلال خطة متكاملة، وهناك ضرورة لتأمين الإيرادات، إذ أن الحلول طويلة الأمد ستكون مكلفة مع الوضع المالي الصعب للدولة اللبنانية”، وتابع “كما علينا العمل بشكل سريع لمعالجة هذا الملف ورفع الاقتراحات إلى اللجنة الوزارية ومن ثم إلى الحكومة، للبت بها بشكل نهائي وإعلانها بشفافية”.

كلام دياب جاء خلال إطلاقه اللجنة الفنية لمعالجة النفايات الصلبة (قرار رقم 96/2020)، وذلك خلال ترؤسه الخميس اجتماعا خصص لمتابعة ملف النفايات، بحضوء وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مستشاري رئيس الحكومة أسعد عيد والياس عساف، مدير مكتب رئيس الحكومة القاضي خالد عكاري وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.

وتتألف اللجنة الفنية لمعالجة ملف النفايات من ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء، وعن وزارات الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الصناعة، والبيئة، وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام