المجذوب: نهتم بمطالب المتعاقدين بالتعليم المهني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2020 - 18:58

المجذوب: نهتم بمطالب المتعاقدين بالتعليم المهني

منذ 49 mins 11 June، 2020
طارق المجذوب
لبنان

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني برئاسة وليد نمير، واطلع منهم على المطالب التي اعتصموا من اجلها أمام الوزارة.

وأبرز هذه المطالب “العمل من أجل التثبيت واحتساب العقد كاملا نظرا للظروف الإستثنائية والسماح لأساتذة المواد التطبيقية بالتعليم ايضا عن بعد”، وذكر الوفد ان “أجورهم لم تعد تعادل شيئا”، وطالب “بالإسراع بدفع المستحقات”.

واكد المجذوب للاساتذة أنه “بات يعرف مطالبهم وهواجسهم منذ لقائه الأول معهم وأنه سوف يبذل كل عناية من أجل تسريع قبض بدلات التعاقد بالتعاون مع وزارة المالية”، مشيرا إلى “أننا نعمل في ظروف مالية بالغة الصعوبة”، وذكر “باهتمامه ورعايته للتعليم المهني والتقني وضرورة أن يطمئن المعلم إلى مستقبله لكي يكون عطاؤه كاملا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة