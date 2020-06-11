المجذوب: نهتم بمطالب المتعاقدين بالتعليم المهني

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني برئاسة وليد نمير، واطلع منهم على المطالب التي اعتصموا من اجلها أمام الوزارة.

وأبرز هذه المطالب “العمل من أجل التثبيت واحتساب العقد كاملا نظرا للظروف الإستثنائية والسماح لأساتذة المواد التطبيقية بالتعليم ايضا عن بعد”، وذكر الوفد ان “أجورهم لم تعد تعادل شيئا”، وطالب “بالإسراع بدفع المستحقات”.

واكد المجذوب للاساتذة أنه “بات يعرف مطالبهم وهواجسهم منذ لقائه الأول معهم وأنه سوف يبذل كل عناية من أجل تسريع قبض بدلات التعاقد بالتعاون مع وزارة المالية”، مشيرا إلى “أننا نعمل في ظروف مالية بالغة الصعوبة”، وذكر “باهتمامه ورعايته للتعليم المهني والتقني وضرورة أن يطمئن المعلم إلى مستقبله لكي يكون عطاؤه كاملا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام