قوى الامن: توقيف سورية ارتكبت جريمة قتل أحد أقاربها في بلدة نحلة البقاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 17:24

قوى الامن: توقيف سورية ارتكبت جريمة قتل أحد أقاربها في بلدة نحلة البقاعية

منذ 13 mins 11 June، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان انه تم إلقاء القبض على فتاة من التابعية السورية مشتبه بارتكبها جريمة قتل احد اقاربها في بلدة نحلة البقاعية.

وقال المديرية في بيان لها إنه “في تاريخ 2/6/2020 وفي محلة نحلة – البقاع داخل منزل مهجور، عثر على جثة شخص مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات عدة في الصدر والظهر”، وتابع “على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، ومن خلال المتابعة الفورية تمكنت من تحديد هوية المغدور، ويدعى ف.ص. (مواليد عام 1989، سوري)”.

واضاف البيان انه “في التاريخ نفسه، ونتيجة لجهودها الكثيفة تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيها بتنفيذ الجريمة، وتبين انها قريبة المجني عليه (ابن عمتها)، وتدعى ب. ح.(مواليد عام 1991، سورية)”، وتابع “في تاريخ 3/6/2020، أوقفت قوة من الشعبة المشتبه فيها في بعلبك”.

ولفت البيان الى انه “بالتحقيق مع الموقوفة -وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت تورطها- اعترفت بتنفيذها جريمة القتل بمفردها عن سابق تصور وتصميم”، وتابع “بعد إجراء المقتضى القانوني بحقها، أودعت مع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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