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June 11 2020 - 17:24

لبنان: وفاة شاب بحادث سير على طريق الزهراني

منذ 33 mins 11 June، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

توفي سائق دراجة نارية بعدما صدمه “بيك اب” على اوتوستراد دير الزهراني – النبطية جنوب لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الشاب ك.ع.ط (17 عاما من بلدة حبوش يتيم الاب والام) كان يقود دراجته النارية عندما اصطدمت به شاحنة (بيك اب) تابعة لاحدى الشركات التجارية يقودها ع.م.س.ا. (54 عاما)”، واضافت “تم نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية لكنه فارق الحياة”.

ولفتت الوكالة الى انه “حضرت الى المكان دورية من مفرزة سير النبطية وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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