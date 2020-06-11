الجيش اللبناني: توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني انه تم توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة.

وقالت القيادة في بيان لها الخميس إنه “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار المنصرم، تم توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية”.

واضاف البيان “شملت المضبوطات 34 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصالات”، ولفت الى انه “تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام