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June 11 2020 - 15:46

تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي

منذ 13 mins 11 June، 2020
تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي
تونس - عربي وإقليمي

لم تسجل تونس أي إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” لليوم السابع على التوالي، فيما انخفض عدد حالات الإصابة التي لا تزال حاملة لفيروس كورونا المستجد وبصدد المتابعة إلى 55 حالة. وقالت وزارة الصحة التونسية أمس الأربعاء، إنه بعد صدور نتائج 312 تحليلا مخبريا، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة، لليوم السابع على التوالي، واستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 1087 حالة. ووفقا لبيان وزارة الصحة، ارتفع حسب نتائج التحاليل المخبرية في إطار متابعة المرضى السابقين، عدد المتعافين إلى 983 شخصا واستقر عدد الوفيات عند 49 حالة وفاة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

المصدر: روسيا اليوم

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