بولندا تسجل 553 إصابة جديدة بـ ” كوفيد-19″

أعلنت وزارة الصحة في بولندا الخميس، ارتفاع عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بـ 553 حالة ليصل العدد الكلي إلى 28201 إصابة. ووفقاً لوزارة الصحة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم الكشف عن 553 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وبلغ العدد الكلي للإصابات 28201 حالة. وخلال ذات الفترة تم تسجيل وفاة 24 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 1215 شخصا. هذا وسجلت الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، يوم 4 آذار /مارس. لدى رجل عائد من ألمانيا، وقد تماثل للشفاء بعد مرور 3 أسابيع من العلاج. ووفقاً لأحدث البيانات، يتواجد 1700 شخصاً في المستشفى في بولندا للعلاج بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتواجد 80074 شخص في الحجر الصحي، و 13696 مريضاً تماثلوا للشفاء. ومنذ آذار/مارس الماضي، أعلنت بولندا الحالة الوبائية في البلاد ، على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك