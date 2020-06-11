تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الخميس 180 الفا و176 شخصا وبوفاة 78 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8584 شخصا. واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2238 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 180 الفا و 176 حالة لغاية الان .

واضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 142 الفا و663 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي78 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8584 شخصا. وتابعت ان محافظات خوزستان و هرمزكان (جنوب) و كرمانشاه (غرب) و كردستان (شمال غرب) و كرمان (جنوب شرق) تعيش في “الحالة الحمراء” بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: ارنا