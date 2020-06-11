المفوضية الأوروبية تنصح بالرفع التدريجي للقيود على السفر في دول الاتحاد بعد 30 حزيران/يونيو 

نصحت المفوضية الأوروبية الخميس، دول الاتحاد الأوروبي، البدء بالرفع التدريجي للقيود المفروضة على الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 30 حزيران/ يونيو، والتي تم فرضها لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد. وجاء في بيان المفوضية ” توصي المفوضية الأوروبية برفع قيود السفر جزئيًا وتدريجيًا في الاتحاد الأوروبي بعد 30 حزيران/ يونيو، بناءً على نهج منسق مشترك”. وأوضحت المفوضية في بيانها أنه ” توصي المفوضية الأوروبية اليوم بأن تقوم الدول الأعضاء في منطقة الشنغن والدول المرتبطة بمنطقة شنغن بإزالة ضوابط الحدود الداخلية بحلول 15 حزيران/ يونيو 2020 وتمديد القيود المؤقتة على الرحلات غير الضرورية إلى الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/ يونيو 2020″. يُذكر أن العديد من البلدان الأوروبية بدأت في تخفيف القيود المفروضة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري، والمفروضة منذ نحو ثلاثة أشهر لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر: سبوتنيك