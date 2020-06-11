المفوضية الأوروبية تنصح بالرفع التدريجي للقيود على السفر في دول الاتحاد بعد 30 حزيران/يونيو  – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 15:46

المفوضية الأوروبية تنصح بالرفع التدريجي للقيود على السفر في دول الاتحاد بعد 30 حزيران/يونيو 

منذ 27 mins 11 June، 2020
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الاوروبي

نصحت المفوضية الأوروبية الخميس، دول الاتحاد الأوروبي، البدء بالرفع التدريجي للقيود المفروضة على الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 30 حزيران/ يونيو، والتي تم فرضها لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد. وجاء في بيان المفوضية ” توصي المفوضية الأوروبية برفع قيود السفر جزئيًا وتدريجيًا في الاتحاد الأوروبي بعد 30 حزيران/ يونيو، بناءً على نهج منسق مشترك”. وأوضحت المفوضية في بيانها أنه ” توصي المفوضية الأوروبية اليوم بأن تقوم الدول الأعضاء في منطقة الشنغن والدول المرتبطة بمنطقة شنغن بإزالة ضوابط الحدود الداخلية بحلول 15 حزيران/ يونيو 2020 وتمديد القيود المؤقتة على الرحلات غير الضرورية إلى الاتحاد الأوروبي حتى 30 حزيران/ يونيو 2020″. يُذكر أن العديد من البلدان الأوروبية بدأت في تخفيف القيود المفروضة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري، والمفروضة منذ نحو ثلاثة أشهر لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر: سبوتنيك

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