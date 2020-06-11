قوات العدو الصهيوني تداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2020 - 15:46

قوات العدو الصهيوني تداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

منذ 34 mins 11 June، 2020
مداهمات في الضفة
عربي وإقليمي - فلسطين

داهمت قوات العدو الصهيوني اليوم الخميس، منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية القول، إن”قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار”.
من جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن”هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الصهيوني للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم”.
وأضاف أن”المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار”.
وكانت قوات العدو الصهيوني، اعتقلت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية، وذكر نادى الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.
كما اعتقلت قوات العدو، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وآخر من بلدة الظاهرية في الخليل.

المصدر: وفا

التعليقات

ذات صلة

اعتقالات في الضفة

العدو يعتقل عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت قوات العدو عمليات الاعتقال والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلة ، فقد اعتقلت صباح اليوم شابا في البلدة القديمة بالقدس المحتلة والتي أغلقت العديد من الشوارع من اجل إقامة سباق للدراجات باسم عنصر الامن الصهيوني الذي قتل في عملية الشهيد مصباح أبو صبيح قبل نحو الشهر. وكانت قوات العدوات ...

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة