قوات العدو الصهيوني تداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

داهمت قوات العدو الصهيوني اليوم الخميس، منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية القول، إن”قوات كبيرة من جيش العدو اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار”.

من جانبه قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن”هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الصهيوني للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم”.

وأضاف أن”المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار”.

وكانت قوات العدو الصهيوني، اعتقلت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتية، وذكر نادى الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم، و3 من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقلت قوات العدو، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وآخر من بلدة الظاهرية في الخليل.

المصدر: وفا