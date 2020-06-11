عودة أكثر من 20 لاجئا إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 15:46

عودة أكثر من 20 لاجئا إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

منذ 45 mins 11 June، 2020
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
اللاجئون السوريون على الحدود مع الأردن
سورية - عربي وإقليمي

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الخميس، بعودة أكثر من 20 لاجئا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة”. وفي هذا السياق، جاء في نشرة المركز الإخبارية بهذا الشأن ، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على فيسبوك: ” عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 25 لاجئا (بينهم 8 نساء و13 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، في حين لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي .”

وأضاف المركز بأنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وبحسب المركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 37 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك

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