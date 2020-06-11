الكرملين يأمل بأن تبقى التصريحات بشأن عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا “مجرد تصريحات”

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس، عن أسف بلاده لكون روسيا والعلاقات معها أصبحت كبش فداء للحملة الانتخابية الأميركية، مشيرا إلى أن بلاده تأمل بأن تبقى التصريحات بشأن قيود أميركية جديدة ضد روسيا مجرد تصريحات فقط. وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة عن سؤال ما إذا كان الكرملين على علم بتوصيات الحزب الجمهوري بمجلس النواب، بتشديد العقوبات ضد روسيا “نحن نتابع التصريحات بشأن اقتراحات قيود جديدة. نحن في المجمل نعتبر مثل هذه القيود غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، وبالطبع، لا يسعنا إلا أن نأسف بشأن الدفعات الجديدة، التي يحاول بعض الأشخاص ضخها في السياسة الأميركية”.

وتابع بيسكوف “هذا، بالطبع، لا يساعد في تطبيع العلاقات بين البلدين، نأمل بأن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات فقط وألا يتم تنفيذها”. وأضاف بيسكوف “بشكل عام، بالطبع ، مع تطور الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ستصبح بلادنا والعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية بالنسبة للسياسيين الأميركيين هي كبش الفداء التي يجب تقديمه إذا كنت ترغب بتحقيق بعض النجاح في الانتخابات”. هذا ووزعت مجموعة العمل لأكبر تجمع داخل كتلة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، تقريرًا يوصي بتشديد العقوبات على روسيا.

المصدر: سبوتنيك