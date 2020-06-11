مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الاقصى بحماية العدو الاسرائيلي

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة العدو الاسرائيلي، فيما فرضت الاخيرة غرامات مالية على المصلين بالمسجد المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وجابوا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا دينية استفزازية”.

وفي سياق متصل، فرضت شرطة العدو على أبواب المسجد الأقصى غرامات مالية على المصلين المتواجدين في المسجد بزعم عدم التزامهم بلبس “الكمامة”.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين المتوجهين للصلاة في المسجد الأقصى والمرابطين فيه، والذين يعانون من سياسة الاعتقال والإبعاد والغرامات المتكررة، فيما يقدم العدو التسهيلات والحماية لمجموعات المستوطنين الصهاينة خلال اقتحامها ساحات المسجد الاقصى.

وذلك كله ضمن سياسات صهيونية لتمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، الامر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني وابناء القدس المحتلة ويواجهونه باللحم الحي وبكل الوسائل الممكنة.

المصدر: فلسطين اليوم