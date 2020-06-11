نواب البقاع عرضوا موضوع نفق ضهر البيدر في حضور وزير الاشغال

عقد نواب البقاع اجتماعا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه الاوضاع الاجتماعية والانمائية في منطقة البقاع.

بعد الاجتماع، تحدث نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي باسم اللقاء، فقال: “تمت دعوة السادة نواب البقاع جميعا، الذين كانوا في الاساس وراء تسويق فكرة تنفيذ نفق ضهر البيدر الذي يربط نهر بيروت ومرفأ بيروت بالبقاع. القانون صدر واعطيت الحكومة مدة ستة اشهر كي يصار الى وضع دفتر الشروط وكل الاجراءات التقنية”.

اضاف: “لقد مر حوالى الشهر على هذا القانون، فتداعوا اليوم ليتابعوا عملية التنفيذ في حضور وزير الاشغال المعني الرئيسي بهذا الموضوع، ثم النقاش بهذا الشأن، وتبين ان معالي الوزير هو على تماس مباشر، لترجمة الدراسات الموجودة في وزارة الاشغال الى واقع نهائي، كي يطل فيها على مجلس الوزراء وعلى السادة النواب، وفي الوقت نفسه كانت مناسبة للسادة نواب البقاع ليطالبوا بأمور اساسية”.

وتابع: “طريق ضهر البيدر اصبح يسمى طريق الموت، بسبب الحفر الهائلة الموجودة عليه. تمت المطالبة بتزفيته وبتزفيت طريق صغبين مشغرة، وهو أيضا طريق الموت بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكلفته غير كبيرة. وضعنا الوزير في أجواء مالية الوزارة، وطالب بتدوير الاعتمادات، ونحن ندعم هذه الفكرة دعما كاملا ونطالب بها على ان يصار الى تدوير الاعتمادات بأسرع وقت ممكن”.

وأعلن الفرزلي عن تأليف لجنة من النواب عبد الرحيم مراد، غازي زعيتر، سليم عون، محمد القرعاوي، الوليد سكرية، سيزار المعلوف، “لمتابعة مسألة تنفيذ النفق وتأمين الاعتمادات المطلوبة لتزفيت الطرق التي ذكرت، وان يصار الى طلب موعد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع المعنيين بتنفيذ فكرة النفق وجعلها حقيقة ضمن المهلة التي نص عليها القانون الذي صدق في المجلس النيابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام