العدو الاسرائيلي اعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على مواطن في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما أحرق مستوطنون مركبة في بلدة زيتا جنوب المدينة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “المواطن عدلي حنني (39 عاما)، أصيب بكسور ورضوض، إثر اعتداء اربعة مستوطنين عليه في خربة طانا”، وأضافت ان “المستوطنين احرقوا مركبة فجر اليوم، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة زيتا جنوب نابلس”، وتابعت “اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين وداهمت عدة منازل وفتشتها”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت عدة منازل في حي السلمة وفتشتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: عطية محمد عصفور ابو بكر، وشقيقه الأسير نظمي، وعبد الحكيم سعد الدين ابو بكر”، واضافت “اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الظاهرية جنوب الخليل”، وأفادت أن “قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زايد اخضيرات (47 عاما) على حاجز عسكري جنوب البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم