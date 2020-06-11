دياب ترأس اجتماعا للجنة معالجة النفايات: الحلول الطويلة الأمد مكلفة واي مشروع سيبنى على BOT

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، قبل ظهر اليوم، اجتماع اللجنة الفنية لمعالجة النفايات، في حضور وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مستشار رئيس الحكومة اسعد عيد، مدير مكتب الرئيس دياب القاضي خالد عكاري وممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.

استهل الرئيس دياب الاجتماع بكلمة قال فيها: “إن ملف النفايات هو من الملفات الصعبة التي تواجه الحكومة، ونأمل ايجاد الحلول التي يمكن تطبيقها على المدى المتوسط والطويل، خصوصا وان الوقت بدأ يداهمنا، باعتبار أن هذا الملف يؤثر على جميع اللبنانيين وعلى الكثير من القطاعات”.

اضاف: “آن الأوان لإيجاد الحلول التي تطمئن الناس للوصول الى خطة متكاملة، وهناك ضرورة لتأمين الإيرادات، خصوصا وان الحلول الطويلة الأمد ستكون مكلفة، مع الوضع المالي الصعب للدولة اللبنانية، واي مشروع مماثل سيكون مبنيا على BOT، كما علينا ايجاد موارد لهذه المشاريع، مع العلم ان هناك مجالا لذلك، وقد نجد معارضة سياسية لهذه الخطة، وكذلك من الناحية العلمية، لانه من المرات القليلة التي يتفق فيها الاكاديميون على نفس الحلول، وهذا امر طبيعي لان الاختلاف في وجهات النظر قد يؤمن الحلول الافضل”.

وختم قائلا: “علينا العمل بشكل سريع لمعالجة هذا الملف، ورفع الاقتراحات الى اللجنة الوزارية، ومن ثم الى الحكومة، للبت بها بشكل نهائي، واعلانها بشفافية، خصوصا وان ليس هناك ايجابيات بالمطلق، ولكن علينا تخفيف السلبيات التي قد تنتج عن أي قرار يمكن اتخاذه، ان كان في الشق المالي او غيره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام