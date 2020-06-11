المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 12:26

المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020

منذ 32 mins 11 June، 2020
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لبنان

نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة ، عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ Digital Learning Initiative https://dl.crdp.org
أو الضّغط على الروابط الآتية:
Physics Chapter 6 : Applications and Dangers of Radioactivity / Third Secondary – SE LH

Physique Chapitre 6 : Applications et Dangers de la Radioactivité/ 3eme Annee Secondaire – SE LH

مادة الفلسفة العامة: محور الاخلاق- الحقوق والواجبات -1 / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الآداب والإنسانيّات

مادة الفلسفة العامة: محور الاخلاق- الحقوق والواجبات -2 / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الآداب والإنسانيّات

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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