المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020

نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت ليوم الأربعاء 3 حزيران 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التّلفزيونيّة المذكورة ، عبر الدخول إلى منصّة التّعلم الرّقميّ Digital Learning Initiative https://dl.crdp.org

أو الضّغط على الروابط الآتية:

Physics Chapter 6 : Applications and Dangers of Radioactivity / Third Secondary – SE LH



Physique Chapitre 6 : Applications et Dangers de la Radioactivité/ 3eme Annee Secondaire – SE LH



مادة الفلسفة العامة: محور الاخلاق- الحقوق والواجبات -1 / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الآداب والإنسانيّات



مادة الفلسفة العامة: محور الاخلاق- الحقوق والواجبات -2 / الصّفّ الثّانوي الثّالث – فرع الآداب والإنسانيّات



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام