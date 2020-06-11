بنس: لم نرصد ارتفاعاً في مستوى الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الاحتجاجات الحاشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 12:26

بنس: لم نرصد ارتفاعاً في مستوى الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الاحتجاجات الحاشدة

منذ 48 mins 11 June، 2020
مايكل بنس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن بلاده لم ترصد ارتفاعاً في مستوى الإصابة بالفيروس التاجي بسبب الاحتجاجات الحاشدة في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد. ورأى بنس أن وضع العدوى بالفيروس التاجي الجديد باق دون تغيير محسوس، وذلك لأن الكثير من الأمريكيين خرجوا للشوارع للتظاهر مرتدين الأقنعة وحاولوا المحافظة على مسافة بينهم. وقال نائب الرئيس الأمريكي خلال مقابلة تلفزيونية بهذا الشأن “لا نشهد حتى اللحظة، زيادة في عدد الحالات الجديدة بعد أسبوعين من بدء الاحتجاجات”. وتابع بنس من جهة ثانية قائلاً إن “الفيروس ينتشر كذلك بشكل أقل بسبب الطقس الحار السائد الآن في الولايات المتحدة.”

المصدر: روسيا اليوم

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