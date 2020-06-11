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June 11 2020 - 12:26

روسيا: 174 وفاة جراء كورونا خلال يوم وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ500 ألف

منذ 13 mins 11 June، 2020
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أخبار دولية - روسيا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الخميس عتبة الـ500 ألف بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 8.7 ألف حالة جديدة للعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي عن تسجيل 8779 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” خلال اليوم الأخير (مقابل 8404 إصابات في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 502436.

وأكدت الغرفة وفاة 174 مصابا بالفيروس التاجي في البلاد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع رقم يوم أمس (216 وفاة) ويرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 6532 حالة وفاة.

المصدر: وكالات

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