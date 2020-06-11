ترامب: “إرهابيون داخليون” احتلوا مدينة سياتل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أن مدينة سياتل بولاية واشنطن احتلها من وصفهم “إرهابيون داخليون”، داعياً السلطات المحلية إلى مكافحة أعمال الشغب. وكتب ترامب في حسابه على تويتر “لقد احتل إرهابيون داخليون سياتل ، التي يسيطر عليها، بالطبع، ديمقراطيون يساريون متطرفون”. وانتقد ترامب أيضاً، حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي وعمدة المدينة جيني دوركان، وحثهما على اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد أعمال الشغب. وأضاف “استعيدا مدينتكما حالا. وإذا ما لم تفعلا ذلك، سأفعل أنا. هذه ليست لعبة. يجب إيقاف هؤلاء الفوضويين القبيحين على الفور!”

وأفادت صحيفة “سياتل تايمز” في وقت سابق، أن سلطات سياتل فرضت حظرًا لمدة 30 يومًا على استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب مدن الولايات المتحدة ،كما وعدداً من البلدان في جميع أنحاء العالم ، إثر وفاة المواطن الأميركي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، في مدينة “مينيابوليس”، خنقاً على يد الشرطة الأميركية.

المصدر: سبوتنيك