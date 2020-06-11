الجيش: 4 طائرات استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء جنوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 12:26

الجيش: 4 طائرات استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء جنوبا

منذ 1 ساعة 11 June، 2020
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 10 / 6 / 2020 الساعة 12.20 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.25 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 13.55 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 21.25 من فوق بلدة عيترون.

وعند الساعة 19.10 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.25 من فوق بلدة عيترون.

وعند الساعة 22.00 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 11 / 6 / 2020 عند الساعة 02.10 من فوق البلدة المذكورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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