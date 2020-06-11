بدء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء المغتربين بعد ظهر اليوم الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 10:42

بدء المرحلة الرابعة من عملية اجلاء المغتربين بعد ظهر اليوم الخميس

منذ 9 mins 11 June، 2020
المطار شبه خال من الركاب وصور الزحمة من العام الماضي
لبنان

تنطلق اليوم المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لإعادتهم الى لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتتابع شركة طيران الشرق الاوسط عملية الاجلاء، فتصل ابتداء من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي أربع رحلات قادمة من: اسطنبول بعيد الواحدة، تليها رحلة من الرياض في المملكة العربية السعودية عند الثالثة من بعد الظهر، ثم من دبي عند الرابعة عصرا. اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فهي من العاصمة البريطانية لندن عند السابعة والنصف مساء.

تجدر الإشارة، إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها، اما في المطار فستتبع الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة إجلاء من الخارج من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والأجهزة المعنية في المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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