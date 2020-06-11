حب الله بحث مع المجلس الوطني لريادة الاعمال والابتكار في دعم القطاع الصناعي وتعزيز المهارات الانتاجية

اجتمع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله قبل ظهر اليوم مع وفد من المجلس الوطني لريادة الاعمال والابتكار، وتم البحث في كيفية دعم القطاع الصناعي ومجالات استعمال التقنيات الرقمية ودراسة واقع حال الصناعيين ورواد الاعمال وكيفية المساعدة ضمن منظومة دعم متكاملة.

وركّز المجتمعون على”اهمية تحديد وتحليل الثغرات في القطاعين الصناعي والاقتصادي، وتحليل الانتاج الصناعي وتعزيز المهارات وتوفير دورات تدريبية للعاملين في القطاع مع تحديد خاص للمهارات المطلوبة، والتكامل بين مختلف قطاعات الاعمال لا سيما في قطاع الصناعات الزراعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وايجاد فرص عمل جديدة ودخل مستدام للأسر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام