ما قصة الصورة التي تعطل هواتف أندرويد؟

لم يصدق غوراف أغرافال، وهو عالم ومصور هاو يعيش في سان دييغو بالولايات المتحدة، أنه بدأ فجأة في مشاهدة الصورة التي التقطها الصيف الماضي وهي تظهر في الأخبار.

وكان أغرافال قد التقط الصورة في “سان ماري لايك” في “كلاسي ناشيونال بارك” بمونتانا في “أمسية سحرية”، حسبما وصفها، في أغسطس/آب 2019. ونشر الصورة في موقع فليكر وهو منصة لتبادل الصور، ولم يفكر في الأمر بعد ذلك.

بيد أن خللا قد حدث عندما استخدم آخرون تلك الصورة كخلفية لأجهزتهم الالكترونية فأدت في تعطل بعض الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتعرضت تلك الأجهزة إلى الإغلاق المتكرر بعد فتحها مع ضرورة إعادة الأجهزة إلى حالتها بعد التصنيع فأدى ذلك إلى فقدان كل البيانات التي كانت مخزنة عليها.

وفي الأسبوع الماضي، انتشرت تغريدة على نطاق واسع، وقال أغرافال “لم أتعمد فعل أي شيء. أشعر بالحزن وأنا أشاهد الناس وهو يعانون من تلك المشكلة”.

وأدت الصورة “الساحرة” إلى تعطل بعض الأجهزة التي تستخدم إصدار 10 من نظام تشغيل اندرويد، وكان قد التقط الصورة بكاميرا نيكون الخاصة به، ثم استخدم لاحقا برمجية الصور “لايتروم” خلال عملية المعالجة السريعة للصورة. وعلى هذا النحو وقع الخطأ.

توفر برمجية الصور “لايتروم” خيارين للألوان بهدف تصدير المنتج النهائي، والخيار الذي لجأ إليه هو الخيار الذي يبدو أنه يربك بعض أجهزة أندرويد.

لم يكن المصور مدركا للخطأ الذي وقع فيه لأنه لم يمر بتجربة مماثلة، وقال “لم أعرف أن هذا الإجراء من شأنه أن يسبب هذا. عندي هاتف آيفون وأضع صورة زوجتي في الخلفية”.

ولدى أغراوال أكثر من 10000 متابع في موقع فليكر لتبادل الصور ونشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك صورته.

وقال “كنت أتمنى أن تنتشر صورتي على نطاق واسع لسبب وجيه، ولكن هذا قد يحدث في وقت آخر”، وأضاف “سأستخدم الطريقة الأخرى من الآن فصاعدا”.

المصدر: بي بي سي