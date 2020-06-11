أكثر من مليوني مصاب في أمريكا ونحو 113 ألف وفاة منذ تفشي كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليونين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى نحو 113 ألفا بحسب آخر بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الخميس.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، وأكثر من ربع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مختلف أنحاء العام.

هذا وقد توقعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وصول حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 123 ألف حالة بحلول 20 يونيو.

وحصد فيروس كورونا منذ تفشيه أرواح أكثر من 416 ألف شخص، في مختلف مناطق العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 7.3 مليون شخص.

المصدر: وكالات