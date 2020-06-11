حتي التقى علوي ونوه بالمبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا وتسلم من كيجيان هبة مقدمة من الصين للمستشفيات الحكومية

تسلم وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من السفير الصيني وانغ كيجيان في قصر بسترس هبة مقدمة من السفارة الى المستشفيات الحكومية في لبنان مؤلفة من 17500 كمامة طبية 1500 وحدة من اللباس الوقائي الطبي و1320 نظارة وقائية وألف زوج من الأحذية.

بعد اللقاء وتوقيع الاتفاقية، قال الوزير حتي :”نتقدم بالشكر من جمهورية الصين الشعبية عبر السفير الصيني في لبنان. ونحن نقدر عاليا هذه الهبة الطبية والصحية الضرورية والتي تشكل احدى رموز التعاون بين بلدينا. وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الصين هبة صحية للبنان في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا في مواجهة جائحة الكورونا وتذهب الى المستشفيات المعنية مباشرة”.

بدوره، قال السفير كيجيان :”يشرفني اليوم ان اسلم بإسم السفارة الصينية في لبنان دفعة جديدة من المساعدات العينية في مكافحة الوباء كوفيد 19 الى لبنان. ومنذ تفشي الوباء اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة من التدابير العلمية والقوية. وبعد أكثر من شهرين من التعبئة العامة يشهد وضع الوباء في لبنان التوجه نحو الاستقرار بفضل جهود الحكومة اللبنانية وتعاون ايجابي من الشعب اللبناني. ومن هنا اعبر عن احترامي العالي للشعب اللبناني وبشكل خاص الى الاطقم الطبية التي تبذل كل جهدها”.

ولفت الى “ان الوباء لم ينته بعد، وما زالت السيطرة عليه صعبة ومهمة شاقة. وبحسب منظمة الصحة العالمية لا يوجد أي دولة قادرة على تحسين نفسها من دون مراعاة الاخرين مهما كانت قوتها”. وقال:”وتعتزم الصين تقديم ما في وسعها من مساعدات للدول المتضررة من الوباء وخاصة الدولة النامية في مكافحة الوباء وانتشاره لعودة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي على امل ان تستطيع الصين التوصل الى لقاح يكون بتكاليف مقبولة لتمكين الدول النامية من استعماله”.

وكان الوزير حتي إستقبل سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي وتم البحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وصدر عن وزارة الخارجية ، بيان رحبت فيه بـ”مبادرة جمهورية مصر العربية لحل الصراع في ليبيا”، مثمنة “الجهود التي تبذلها في سبيل الوصول إلى حل عادل وشامل يؤمن السلم والإستقرار لليبيا ويعيد الأمن والازدهار لشعبها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام