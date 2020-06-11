الطقس في لبنان غدا الجمعة غائم جزئيا مع رياح ناشطة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد شمالا ليلا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية وانخفاضها على الجبال وفي الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س ليل الجمعة/السبت مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل محدود في الداخل.

السبت: مشمس يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها، بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام