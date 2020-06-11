مصر: تسجيل 36 وفاة جديدة و1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الاربعاء، عن تسجيل 36 حالة وفاة 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 10289 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مؤكدة أيضا ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 11583 حالة.

وأعلنت أيضا عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في مصر بلغ 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية بحسب الوزارة.

المصدر: وكالات