المكسيك تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2020 - 08:52

المكسيك تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ 1 ساعة 11 June، 2020
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أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 129 ألفا، و184 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 708 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و357 وفاة.

وتشير الأرقام المعلنة إلى ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة مع تلك المعلنة الثلاثاء، حيث تم تسجيل 4 آلاف و199 إصابة، و600 حالة وفاة.

وتشدد الحكومة على أن “العدد الحقيقي أعلى من الأرقام المعلنة رسميا”، بسبب إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

المصدر: وكالة رويترز

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