العضايلة: إصابات اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2020 - 07:00

العضايلة: إصابات اليوم مقلقة ولا حظر ليوم الجمعة المقبل

منذ 8 mins 11 June، 2020
5ee121764236047e8567fb2d
الاردن - عربي وإقليمي

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وغيرها، هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.

وأضاف العضايلة عبر صفحته الرسمية “تويتر”، أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن ما زال الوضع الوبائي لا يتطلب حظرا ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 محلية، و6 وافدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة