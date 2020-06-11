أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-06-2020

البناء

• قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الغربية المتابعة للوضع اللبناني ليست في تويت مناسب لقرارات كبيرة ونوعية سواء بحجم المساعدة المطلوبة للبنان أو بحجم فرض ضغوط تؤدي إلى الانهيار وأن المرحلة هي للانتظار والصمود حتى نهاية العام وعلى اللبنانيين تدبّر أمورهم في هذه الفترة وترسيخ سياسات إصلاحيّة خصوصاً في الكهرباء استعداداً لنهاية العام.

• توقعت مصادر عراقيّة أن تستمرّ المفاوضات التي بدأتها الحكومة مع الجانب الأميركي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة إلا إذا أراد الرئيس دونالد ترامب أخذ قرار الانسحاب ضمن تسوية كبرى مع إيران وحلفائها لحسابات تتصل بالانتخابات نفسها في ظل المصاعب التي يواجهها داخلياً.

النهار

• ثلاث تغريدات للسفير الفرنسي برونو فوشيه عن لقاءاته في اليومين الماضيين مع كل من وزير الخارجية ناصيف حتي ورئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم حملت في مضمون كل منها علامات تعجب حيث قال: “جولة افق مع حتي حول السياسة الاقتصادية المنتظرة والاصلاحات (!)، لقاء مع دياب والحاح (!) الاصلاحات، ولقاء مع وزيرة العدل واصلاح القضاء والتزامه المتوقع في البرلمان (!)”.

• عُلم أنّ مستشار رئيس حزب بارز والذي استغرق لقاؤه مع زعيم شمالي وقتاً طويلاً خرج من اللقاء بانطباعات إيجابية، حيث أثنى الزعيم المذكور على دور ومبادرات رئيس حزب الموفد.

• كُشف أنّ مرجعاً حكومياً ما زال ولدى أي تعيينات او تأليف لجان، يستعين بأساتذة جامعيين من خلال فريق عمله والمقربين منه في جامعتين من أكبر الجامعات الخاصة في لبنان.

اللواء

• يعيش مودعون لبنانيون أياماً عصيبة، على وقع معلومات تبلَّغها بعضهم تباعاً، أن عليهم نسيان أموالهم في المصارف..

• تحرص شخصيات مسؤولة على تجنّب الإبتعاد عن الأضواء في معرض إعلان موقف مما يجري..

• تبحث جهات معروفة عن هوية موقّعي بيان نوعي، من طائفة مرموقة..

الجمهورية

• لاحظت أوساط مراقبة أن كمّية الدولارات التي يبيعها الصرّافون تتراجع يومياً بما يُنذر بإحتمال فشل خطة الخفض التدريجي للدولار إلى مستوى 3200 ليرة كما هو متفق عليه.

• عُلم أن وزيراً فوجئ بربط سبب تحطم نظارته بانفعال مفترض أحد الإجتماعات في حين تعرّضت للكسر نتيجة وقوعها أرضاً.

• مازح زعيم سياسي أحد المسؤولين قائلاً: بين العهد القوي والرئيس القوي أصيب البلد بعقم قوي.

المصدر: صحف