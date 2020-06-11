أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-06-2020

الأخبار

لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة

معركة توزيع الخسائر تحتدم: المصارف تلوم السياسيين والمودعين… وسائر اللبنانيين!

العبودية الحديثة في أميركا: ربع سجناء العالم يصنعون الباتريوت!

النهار

التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح

اللواء

الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!

الملاحقات لم توقف جنون الدولار: فوق الـ5 آلاف.. وخيبة أمل في الأسواق

الانفجار ما عاد بعيدا إذا الحكومة عاجزة عن وقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعيً

الديار

ارتفاع جنوني للدولار… والحكومة تقرّ تعيينات محاصصة سياسية

لا استقرار بسعر صرف الدولار قبل انجاز حلول ملموسة مالية واقتصادية

الجمهورية

محاصصة حتى الرمق الأخير

لا سقف للدولار؟

إعادة النظر في التشكيلات

البناء

سورية تسيطر على أزمة هبوط سعر الليرة… وصاروخ ‏قرب السفارة الأميركيّة في بغداد

‏ ‎”‎القوميّ” لخطة مواجهة تقوم على ‏الإنتاج والتبادل بين لبنان وسورية ‏والعراق والأردن

الحكومة: التعيينات الماليّة تمهّد لتصويب ‏مسار الأسواق… وبداية مرحلة جديدة ‏

المصدر: صحف