“أمازون” تمنع مؤقتا الشرطة الأميركية من استخدام تقنيتها للتعرف على الوجوه

أعلنت مجموعة “أمازون” أمس الأربعاء أنها فرضت حظرا لمدة عام على استخدام الشرطة الأميركية تقنيتها للتعرف على الوجوه،مطالبة الكونغرس بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا،في خطوة تأتي في خضم تظاهرات تاريخية في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة والعنصرية.

وقالت المجموعة الأميركية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان “نحن نفرض حظرا لمدة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرف على الوجه”.

وأضافت “نأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة،ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك”.

وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها “أمازون” بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأميركية.

المصدر: ا ف ب