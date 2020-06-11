ارتفاع حصيلة غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 34 قتيلا

ارتفع عدد الجثث المنتشلة بعد غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة (وسط-شرق) في تونس الى 34 تعود غالبيتها الى نساء يرجح انهن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة فرانس برس إنه”تم انتشال 22 جثة الثلاثاء و12 جثة أخرى الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة الغرقى إلى 34 شخصا هم 23 امرأة و9 رجال وطفلان يبلغان الثالثة تقريبا”،وأضاف أن”المحكمة خلصت إلى أن سبب وفاة هؤلاء جميعا هو الغرق”.

وكان التركي قال في بيان إن جثة أحد الرجال تعود لربان المركب وهو تونسي من مدينة صفاقس يبلغ 48 عاما وتبين أن هناك امرأة حاملا بين الضحايا.

وتتواصل عمليات البحث في سواحل جزيرة قرقنة من قبل خفر السواحل ودعم من قوات الجيش البحرية، وفقا للتركي.

المصدر: ا ف ب